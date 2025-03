Atak na rosyjską bazę lotniczą Engels. Co mogli zniszczyć Ukraińcy?

Ukraińskie siły zbrojne oficjalnie potwierdziły skuteczny atak na rosyjską bazę lotniczą Engels, który miał miejsce w nocy z 19 na 20 marca. Jak podaje Defense Express, atak przeprowadziły Siły Specjalne Ukrainy we współpracy z innymi jednostkami obronnymi. W wyniku ataku doszło do pożaru, eksplozji oraz wtórnej detonacji amunicji. Ukraińcy mówią też o możliwości zniszczenia pocisków Ch-101 i Ch-555.

Analiza zdjęć satelitarnych z sierpnia 2024 r. potwierdza, że w bazie Engels pociski manewrujące były przechowywane na otwartym terenie. Mimo że nie ma oficjalnych informacji o zniszczeniu samych pocisków podczas ostatniego ataku na rosyjską bazę, na kilku nagraniach wideo z miejsca zdarzenia widać silną detonację wtórną, donosi Defense Express. Serwis zwraca również uwagę, że dużym prawdopodobieństwem mogło do niej dojść w magazynie, w którym składowano pociski manewrujące Ch-101 i Ch-555.

Ukraińcy uderzyli w bazę Engels

Rosyjskie pociski manewrujące Ch-101 (Kh-101) oraz Ch-555 (Kh-555) to rozwiązania, które powstały jako broń dalekiego zasięgu, zdolna do precyzyjnego rażenia celów strategicznych na setki, a nawet tysiące kilometrów. Ch-101 to nowocześniejszy z tego duetu, opracowany jako część programu modernizacji rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Jest to pocisk manewrujący klasy powietrze-ziemia, zaprojektowany z myślą o dużym zasięgu i trudnym wykryciu przez systemy obrony przeciwrakietowej przeciwnika.

Według dostępnych danych, jego zasięg wynosi od 4,5 tysiąca do nawet 5,5 tysiąca kilometrów. W konstrukcji Ch-101 duży nacisk położono na zmniejszoną wykrywalność — jego kadłub posiada cechy technologii stealth, a system naprowadzania korzysta z nawigacji satelitarnej GLONASS, wspomaganej systemami inercyjnymi oraz możliwościami korekcji optycznej. Głowica bojowa Ch-101 waży około 400 kg. W zależności od wersji, pocisk może przenosić głowicę konwencjonalną lub jądrową. Prędkość Ch-101 szacuje się na ok. 700-900 km/h, a jego lot odbywa się na małej wysokości, co dodatkowo utrudnia wykrycie przez radar.

Ch-555 to z kolei pocisk będący modernizacją radzieckiego Ch-55 (znanego na Zachodzie jako AS-15 Kent). Ch-555 nie wykorzystuje technologii stealth, jednak również posiada zasięg pozwalający na rażenie celów w odległości do 2,5 tysiąca kilometrów. Pocisk jest przystosowany do przenoszenia głowic konwencjonalnych lub jądrowych o masie do 200 kg. Podobnie jak Ch-101, Ch-555 korzysta z systemu nawigacji inercyjnej oraz satelitarnej, co zapewnia mu stosunkowo wysoką celność, choć mniejszą niż w nowocześniejszym odpowiedniku.