Bunkier Putina pod Uralem. Co skrywa góra Jamantau, "zapasowa stolica Rosji"?

Jamantau pełni nie tylko rolę zapasowej stolicy, ale także jest częścią systemu "martwej ręki" (Dead Hand), który zapewnia automatyczną odpowiedź strategicznych sił jądrowych w razie zniszczenia ośrodków dowodzenia. To kluczowy element rosyjskiego systemu obronnego.

Choć nieznane są szczegóły jego funkcjonowania to istnienie samej instalacji pod Jamantau potwierdził były minister obrony Rosji, marszałek Igor Siergiejew. Dodatkowo, gen. Eugene E. Habiger z amerykańskiego Dowództwa Strategicznego, komentując sprawę Jamantau powiedział, że: "To bardzo duży kompleks. Szacujemy, że znajdują się tam miliony metrów kwadratowych podziemnych instalacji. Niestety, nie mamy pojęcia, co (Rosjanie) tam robią".