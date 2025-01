Podejrzany o sabotaż na Bałtyku statek wypłynął z Rosji. Ma uszkodzoną kotwicę

Statek transportowy Vezhen, który w sobotę mógł uszkodzić podmorski kabel biegnący między Szwecją a Łotwą, należy do Navigation Maritime Bulgare . Zdaniem bułgarskiej firmy nie było to działanie zamierzone. Tę informację podała agencja Reuters, powołując się na słowa Aleksandara Kalczewa, szefa bułgarskiego przedsiębiorstwa transportowego. Siły morskie NATO niezwłocznie podjęły działania w reakcji na zniszczenie podmorskiego kabla na Bałtyku - informuje MARCOM, centralne dowództwo wszystkich sił morskich NATO, zlokalizowane w Northwood w Wielkiej Brytanii.

We wtorek w ramach operacji NATO Baltic Sentry, szwedzkie siły zbrojne wysłały do monitorowania Bałtyku m.in. korwetę HMS Visby. Państwa NATO podjęły dodatkowe środki w związku z poprzednimi przypadkami przecięcia podmorskich kabli, o co podejrzewa się statki tworzące tzw. rosyjską flotę cieni lub jednostki chińskie. "Okręty i samoloty NATO zareagowały w związku z uszkodzeniem podmorskiego kabla na Bałtyku. Ściśle współpracujemy z sojusznikami w regionie" - przekazał Rzecznik Dowództwa Marynarki Wojennej NATO (MARCOM) Arlo Abrahamson.