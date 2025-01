Dwa strategiczne bombowce Tu-160 z rosyjskiego Dowództwa Lotnictwa Dalekiego Zasięgu odbyły lot patrol nad neutralnymi wodami Oceanu Arktycznego. Operacja ta, ujawniona przez rosyjskie Ministerstwo Obrony 28 stycznia 2025 r., trwała ponad 11 godzin, donosi Bulgarian Military.

Znaczenie strategiczne Arktyki

Tu-160, znany w NATO jako Blackjack, to jeden z największych i najpotężniejszych bombowców strategicznych na świecie. Jest zaprojektowany do dalekosiężnych ataków z użyciem zarówno broni jądrowej, jak i konwencjonalnej, co sprawia, że jest on kluczowym elementem rosyjskiej triady nuklearnej.

Bombowiec Tu-160 charakteryzuje się zmienną geometrią skrzydeł, co pozwala na optymalne dostosowanie ich układu do prędkości i profilu lotu. W trybie startowym i lądowania skrzydła są maksymalnie wysunięte, co zwiększa siłę nośną, natomiast przy wysokich prędkościach są cofane, co redukuje opór aerodynamiczny.

Napęd Tu-160 to cztery potężne silniki turbowentylatorowe NK-32, które umożliwiają osiągnięcie prędkości maksymalnej dochodzącej do 2200 km/h. Zasięg tego bombowca bez tankowania wynosi ok. 12 300 kilometrów, a dzięki możliwości tankowania w powietrzu jest w stanie prowadzić misje międzykontynentalne.

Samolot nie posiada stałego uzbrojenia obronnego, ale jego główną siłę stanowi wewnętrzna komora bombowa, w której może przenosić zarówno klasyczne bomby, jak i pociski manewrujące dalekiego zasięgu. Warianty uzbrojenia obejmują m.in. pociski Ch-101 i Ch-102, mogące razić cele oddalone nawet o 5500 km. W konfiguracji jądrowej może również przenosić pociski Ch-55 z głowicami nuklearnymi.

Rosyjska projekcja siły