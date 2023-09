Bratobójczy ogień. Rosjanie ostrzelali własnych żołnierzy pociskami termobarycznymi

Ukraińska 47 Brygada Zmechanizowana to jednostka zaangażowana w trwające próby sforosowania przez ukraińską armię rosyjskich linii obrony. Trafiło do niej dużo zachodniego sprzętu, w tym m.in. czołgi Leopard 2, haubice samobieżne M109 czy bojowe wozy piechoty M-2 Bradley .

Widać na nim rosyjską kolumnę, prowadzoną przez czołg T-80BW . To starsza wersja T-80, opracowana w połowie lat 80. Maszyny w tym wariancie wyróżniają się m.in. pancerzem reaktywnym Kontakt-1 i dodatkową, 30-mm osłoną przodu kadłuba.

Czołgi te stanowią bazę dla modernizacji do wersji T-80BWM , charakteryzującej się nowocześniejsza optyką, systemem łączności i możliwością wystrzeliwania pocisków kierowanych 9M119 Refleks .

Rosjanie nazywają tak samobieżną, umieszczoną na podwoziu czołgu T-72 lub T-90, wyrzutnię pocisków termobarycznych kalibru 220. TOS-1 to broń bardzo dużej sile rażenia, skuteczna przede wszystkim przeciwko nieosłoniętym żołnierzom, lekkim umocnieniom czy lżej opancerzonym pojazdom.

Wysoka skuteczność tej broni to wynik stosowania głowic termobarycznych. Rozpylają one w momencie uderzenia w cel chmurę łatwopalnego aerozolu. Jego zapalenie powoduje gwałtowny wybuch, połączony ze skokami ciśnienia i niedoborem tlenu, co dla przebywających w pobliżu ludzi ma tragiczne skutki.