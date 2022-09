Ukraińcy idą jak burza. W ich ręce wpadło kolejne "militarne złoto"

Siły Zbrojne Ukrainy w ostatnim czasie przejęły sporo cennego, rosyjskiego sprzętu wojskowego. Wśród ciekawszych przykładów można wymienić m.in. drona Orłan-10 z pełną dokumentacją sprzętową, czy przeciwczołgową minę PTKM-1R – broń, którą Rosja ujawniła światu w 2021 roku. Do grona tych trofeów należy doliczyć pociski rakietowe kompleksu "Reflex-M".

Jak donosi serwis Militarnyj, znalezione pociski to broń wykorzystywana przez rosyjski system przeciwpancernych pocisków kierowanych 9K119 Refleks (w kodzie NATO AT-11 Sniper), montowany w czołgach T-80, T-90, a niekiedy i w T-84. System pozwala na niszczenie czołgów i innych opancerzonych pojazdów wroga, a także na strzelanie do małych celów na polu bitwy i nisko latających celów powietrznych.

W rosyjskim magazynie w obwodzie charkowskim znajdowały się pociski 9M119M "Invar" i 9M119M1 "Invar-M". Pierwszy z nich wprowadzono do służby w 1992 r., a drugi pod koniec lat 90. Pociski są one wystrzeliwane z działa 125 mm, ważą 17,2 kg i mają długość około 70 cm. Wyposażono je w specjalne, wysuwane płetwy, które pomagają w ich naprowadzaniu na cel. Maksymalny zasięg tych pocisków to 5 km przy prędkości 350 metrów na sekundę.