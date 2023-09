BMP-W to ukraiński Borsuk. Też chcą mieć pływającego bewupa

BMP-W ma klasyczną budowę, z silnikiem i przedziałem kierowania z przodu, przedziałem bojowym pośrodku i miejscem dla desantu z tyłu pojazdu. W wozie ma mieścić się 3-osobowa załoga oraz do ośmiu żołnierzy desantu, opuszczających pojazd przez tylną rampę.

Nowy pojazd ma rozwijać prędkość do 80 km i oferować 800-km zasięg. Uzbrojenie bewupa nie zostało sprecyzowane – ma nim być nieustalony na razie, bezzałogowy moduł z armatą kalibru 30-mm , sprzężonym karabinem maszynowym i wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Opancerzenie pojazdu ma zapewniać ochronę przed ostrzałem pociskami kalibru do 30 mm (pancerz czołowy) i do 14,5 mm (burty i tył). Masę BMP-W ustalono na około 18 ton, choć może ona wzrosnąć za sprawą dodatkowego, modułowego opancerzenia z węglika krzemu.

Tym co zwraca uwagę na wizualizacjach, są widoczne z tyłu kadłuba osłony pędników, zapewniających napęd w wodzie, a także pudełkowaty kształt kadłuba, zbliżony nieco do polskiego Borsuka. Jest to efekt podobnych założeń, które przewidują pływalność pojazdu.