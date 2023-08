Bestie z północy dla Ukrainy? To może zmienić bieg wojny

Wczoraj potwierdzono przekazanie armii obrońców myśliwców F-16 , ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów. O potrzebie wzmacniania ukraińskich sił powietrznych ponownie mówił prezydent Ukrainy. Podczas wizyty w Szwecji, Wołodymyr Zełenski podkreślał, że to Rosjanie mają znaczną przewagę w powietrzu i zmiana takiego stanu rzeczy wymaga wielu wysiłków. Poza już przekazanymi myśliwcami i śmigłowcami oraz wspomnianymi F-16 istotną rolę mogłyby odegrać JAS 39 Gripen .

W trakcie rozmów, jakie Wołodymyr Zełenski odbył z premierem Szwecji miała być poruszana kwestia przekazania JAS 39 Gripen do Ukrainy. Kilka miesięcy temu szwedzcy politycy twierdzili, że nie dysponują myśliwcami, które mogliby oddać. Teraz, jednak, zdaniem ukraińskich dziennikarzy, kwestia dostarczenia tych jednostek na Ukrainę "pozostaje otwarta". Szwecja jest krajem otwarcie wspierającym Ukrainę i do tej pory przekazała wiele innej cennej broni.

JAS 39 Gripen to myśliwiec wielozadaniowy produkowany przez koncern Saab i BAE Systems. Został oblatany w 1988 r. Mierzy ponad 14 m długości. Jest w stanie osiągać prędkość do ok. 2130 km/h (2 Ma) i operować na pułapie do 18 tys m.