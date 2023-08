Tyle zostało z największego samolotu świata. Te zdjęcia mówią wszystko

An-225 Mrija cieszył się mianem największego samolotu na świecie. Powstał tylko jeden egzemplarz, który został zniszczony na lotnisku Hostomel w początkowej fazie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Chociaż wybrane elementy przetrwały atak najeźdźców, eksperci stwierdzili, że An-225 Mrija nie kwalifikuje do remontu.

An-225 Mrija napędzało sześć silników Łotariew D-18T. Trzy z nich udało się już odzyskać. Są sprawne, dwa zostały nawet wykorzystane jako części zamienne do samolotów An-124. Maxim Sanotsky, zastępca dyrektora generalnego w Antonov, powiedział dziennikarzom, że ma to swoją symbolikę, ponieważ samoloty An-124 służą także do transportu broni wykorzystywanej przeciw Rosjanom.