Bat na Leopardy. Niszczyciel czołgów 9P157-2 Chryzantema-S na froncie w Ukrainie

Rzadkie wzmianki o Chyzantemach nie powinny dziwić – rosyjska armia ma do dyspozycji około 30 egzemplarzy tego sprzętu, z czego 18 trafiło do 2 Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej, biorącej udział w walkach w Ukrainie.

Mogą być naprowadzane w dwojaki sposób – za pomocą radaru i lasera, co daje załodze pojazdu możliwość jednoczesnego odpalenia dwóch pocisków do dwóch różnych celów. Rozmiar pocisków 9M123 przekłada się na ich skuteczność: przy zasięgu ok. 6 km są w stanie przebić ok. 1200 mm stali (RHA) ukrytej za pancerzem reaktywnym (kostki ERA).