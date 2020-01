Australia w ogniu. W tym samym czasie w Afryce płoną znacznie większe obszary

Pożary w Australii są niewątpliwym tematem numer jeden ostatnich dni. Zdjęcia przedstawiające cierpiące koale i ludzi uciekających przed ogniem chwytają za serce. Ale mało kto wspomina, że Afryka również płonie. A skala pożarów jest znacznie większa. Dowodem tego są zdjęcia satelitarne wykonane przez NASA.

Zdjęcie przedstawia sytuację z ostatnich 7 dni (od 31 grudnia 2019 do 7 stycznia 2020 roku). Czerwone punkty informują o występowaniu pożarów. Jak widać to nie Australia jest miejscem, które mierzy się z największym ogniem. Najbardziej cierpi środkowa część Afryki.

Potwierdzają to dane satelitarne z systemu FIRMS z 2019 roku. Ich analiza pozwala zauważyć, że w minionym roku najwięcej pożarów występowało w Demokratycznej Republice Konga. Na drugim miejscu była Rosja, a na trzecim Angola. Australia znajdowała się dopiero na 5. miejscu.

Pożary są globalnym wyzwaniem

Pożary to poważne zagrożenie dla fauny i flory. Ogień w bezlitosny sposób niszczy wszystko, co znajduje się na jego drodze. Jak się jednak okazuje, jest znacznie większym problemem niż mogłoby się wydawać, a występowanie pożarów nie ogranicza się wyłącznie do Australii i Brazylii, czyli miejsc, na których skupiły się oczy całego świata.