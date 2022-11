Rosja straciła kolejne "rydwany ognia"? Sabotażysta miał podłożyć materiały wybuchowe

Można powiedzieć, że śmigłowce szturmowe Ka-52 Alligator są jednym z bardziej pechowych maszyn, które Rosjanie używają w wojnie z Ukrainą. Według danych zgromadzonych przez brytyjskie Ministerstwo Obrony od 24 lutego do teraz Kreml stracił ponad 25 proc. całkowitej operacyjnej floty śmigłowców Ka-52. Mówi się, o co najmniej 23 maszynach, których jednostkowa cena wynosi ok. 16 mln dolarów, czyli ponad 71 mln złotych.

Co jakiś czas pojawiają się nowe doniesienia o kolejnych, straconych Ka-52. Przykładowo, serwis Defence Express informuje o rzekomych działaniach sabotażysty na lotnisku Ostrov w Pskowie. Do sieci trafiło nawet nagranie, które ma potwierdzać, że niezidentyfikowanemu sprawcy udało się podłożyć pod śmigłowce materiały wybuchowe - "coś, co wydaje się być bombą składającą się z detonatora MD-5M z zapalnikiem mechanicznym VZD-6Ch". W wyniku eksplozji rzekomo zniszczono 2 maszyny, a dwie kolejne uszkodzono. Nie są to oficjalnie potwierdzone informacje. Nagranie można obejrzeć poniżej.