Wrak Su-30SM pod Izjum. Rosja straciła jeden z najdroższych samolotów bojowych

Na opublikowanym nagraniu, które można zobaczyć poniżej, widać jak niewiele zostało z samolotu najprawdopodobniej służącego w 14. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z Kurska. Takie straty to poważny cios dla rosyjskiej armii. Jak już informowaliśmy jeden egzemplarz Su-34 kosztuje około 36 mln dolarów. Z kolei jeden Su-30SM - blisko 50 mln dolarów. Jest on uznawany za jeden z najnowszych i jednocześnie najdroższych samolotów bojowych Rosji.

Su-30SM to nowoczesne, dwumiejscowe wielozadaniowe samoloty bojowe generacji 4++, opracowane przez biuro konstrukcyjne Suchoja. Ta ulepszona wersja wariantu Su-30MKI może być wykorzystywana do niszczenia celów w powietrzu, na lądzie, a także na morzu. Dodatkowo maszyna sprawdza się w misjach związanych ze zwiadem lotniczym i nadaje się do walki elektronicznej. Samolot może też pełnić funkcję platformy dowodzenia i kierowania we flocie samolotów bojowych wykonujących wspólne misje.

Jak informuje serwis Airforce Technology, Su-30SM wyposażony jest w sprzęt do identyfikacji przyjaciela lub wroga (IFF), globalny system pozycjonowania i inercyjny system nawigacji. Otwarta architektura pozwala na integrację nowoczesnej awioniki, w tym nowego systemu radarowego, radiowego, rozpoznawczego oraz innych systemów wsparcia prowadzonych działań. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia modernizację maszyn i dopasowanie ich do najnowszych osiągnięć w obszarze technologii wojskowej.

Su-30SM to maszyna zdolna do przenoszenia zaawansowanego uzbrojenia o masie do 8 ton. Dlatego strata kolejnego takiego samolotu to poważny cios dla Rosji. Mniejsza liczba użytecznych samolotów i myśliwców utrudnia utrzymanie przewagi powietrznej oraz niszczenie celów naziemnych, w tym wypadku przy użyciu m.in. pocisków powietrze-powietrze, naddźwiękowych pocisków przeciwokrętowych, czy pocisków przeciwlotniczych Oniks o zasięgu operacyjnym od 120 do nawet 300 km.