Znów to zrobili. Kolejny rosyjski Ka-52 poszedł z dymem

Ka-52 to dwumiejscowa maszyna szturmowa, produkowana seryjnie od 2008 r. Masa własna śmigłowca to ok. 7,7 t. Mimo to konstrukcja cechuje się wysoką zwrotnością. Śmigłowiec posiada układ dwóch przeciwbieżnych wirników, z których każdy ma średnicę 14 m.