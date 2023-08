Ataki bezzałogowców na Morzu Czarnym. Ukraińcy są coraz śmielsi

W pierwszych dniach sierpnia zaatakowane zostały rosyjski okręt desantowy projektu 775 "Oleniegorski Górnik" oraz tankowiec SIG . Teraz do tego grona miał dołączyć statek handlowy Sparta IV, ale jego eskorta w postaci okrętów patrolowych Sergei Kotov odparła atak.

Rosjanie wykorzystują cywilne okręty do zaopatrywania swoich baz w Syrii, ponieważ od 28 lutego 2022 r. rosyjskie okręty wojskowe mają zakaz przepływania przez cieśninę Bosfor i tylko jednostki cywilne mogą od tego czasu zaopatrywać Rosjan rozlokowanych w Syrii. Z tego względu ataki Ukraińców na rosyjskie okręty cywilne nie dziwią.

Ponadto w wyniku uszkadzania przez Ukraińców mostów łączących Krym z resztą Ukrainy , Rosjanie wykorzystują też okręty do zaopatrywania zaporoskiego odcinka frontu poprzez porty w Mariupolu i Berdiańsku.

© Twitter | Ministry of Defence

Ukraińcy wykorzystują do przeprowadzania ataków nawodne drony typu "kamikadze" zawierające 200 kg lub nawet 400 kg ładunków wybuchowych. Ukraińcy z dużym powodzeniem wykorzystują tego typu konstrukcje, które nawet uszkodziły nową flagową jednostkę Floty Czarnomorskiej, czyli fregatę Admirał Makarow .

Tego typu drony początkowo były oparte na skuterach wodnych Sea-Doo z Kanady, ale nowsze konstrukcje są coraz bardziej zaawansowane. Nie zmienia to jednak faktu, że wyposażenie w każdym przypadku obejmuje maszt z kamerą dzienną, termowizyjną i dalmierzem laserowym do pomiaru odległości do celu, system szyfrowanej komunikacji niejednokrotnie oparty o terminal Starlink, nawigację satelitarną i inercyjną oraz detonatory uderzeniowe zamontowane z przodu łodzi.