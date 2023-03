Historia tego pojazdu piechoty sięga lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to Marder (znany też jako Marder 1) stanowił pierwszą nowoczesną konstrukcję na Zachodzie konkurując bezpośrednio z radzieckim BMP-1. Produkujący niemieckie maszyny Rheinmetall AG zadbał o to, aby Mardery 1 dobrze współpracowały z opracowywanymi wówczas Leopardami 1. Oznaczało to dostosowanie prędkości maksymalnej, zasięgu i możliwości poruszania się po trudnym terenie do tego, co oferowały niemieckie czołgi.