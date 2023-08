Na facebookowym profilu ukraińskie 24 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej im. Króla Daniela pojawiły się zdjęcia, pokazujące żołnierzy brygady obsługujących 120-mm moździerze . Wśród udostępnionych fotografii można znaleźć zdjęcia amunicji potwierdzające, że Ukraińcy strzelają do Rosjan pociskami wyprodukowanymi w Sudanie.

Jak wynika z informacji, do których dotarł ukraiński serwis Militarny , za produkcję amunicji odpowiada sudańska fabryka YIC (Yarmouk Military Industrial Complex), oferująca szeroki wachlarz sprzętu wojskowego.

O wyjątkowym statusie YIC świadczy zaangażowanie Iranu, który posiada jedną trzecią udziałów, a za produkcję odpowiadali specjaliści z irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, co w przeszłości zaowocowało atakiem izraelskiego lotnictwa .

Kraj ten zawarł z Rosją porozumienie militarne, dzięki któremu rosyjska marynarka wojenna ma dostęp do sudańskich portów (co było możliwe już wcześniej). Co więcej, oba kraje porozumiały się w sprawie budowy przez Rosję w Sudanie własnej bazy morskiej Port Sudan nad Morzem Czerwonym.