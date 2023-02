MQ-9A Reaper już w Polsce. Będą "oczami" nad wschodnią granicą

Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że do Polski dostarczone zostały drony MQ-9A Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). We wpisie podkreślił, że są to urządzenia "wyleasingowane od USA w ramach pilnej potrzeby operacyjnej", które będą m.in. prowadzić rozpoznanie na wschodniej granicy. Wyjaśniamy, co to za drony.