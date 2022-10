MQ-9B SeaGuardian na straży Japonii. Może patrolować morze przez ponad dobę

General Atomics MQ-9B SeaGuardian to bezzałogowiec klasy HALE (High Altitude, Long Endurance - o dużym pułapie i długotrwałości lotu). Jego konstrukcja bazuje na maszynie MQ-9 Reaper (możliwość korzystania z rozpoznawczych Reaperów zamówiła niedawno Polska ), jednak SeaGuardian oferuje nieco inne możliwości.

Dron został zoptymalizowany do działań nad wodą. Jego kluczowym wyposażeniem jest radar Leonardo Seaspray 7500E V2, służący do wykrywania na wodzie wszelkiego rodzaju obiektów – od statków i okrętów, poprzez peryskopy okrętów podwodnych, po unoszących się na wodzie ludzi. MQ-9B ma także głowicę optoelektroniczną, jak również system służący do identyfikowania obiektów pływających.