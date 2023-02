Amerykanie bronią atomu jak złota. Automatyczny system zrobi sito z intruzów

Systemy tego typu zostały zainstalowane w latach 2000 i są wkomponowane w architekturę chronionego budynku lub okolicznego terenu. Stanowią one ostatnią linię obrony dla systemów perymetrycznych, której przekroczenie oznacza dla intruza śmierć na miejscu.

Amerykanie do ochrony infrastruktury krytycznej Departamentu Obrony lub obiektów nuklearnych wykorzystują zdalnie sterowane wieżyczki systemu TRAP T-360FS od Precision Remotes. Na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym istotnym, ponieważ broń zraz z mocowaniem jest ukryta w ich wnętrzu za pancerną pokrywą.

Ta z jednej strony służy, aby nie budzić negatywnych uczuć wśród m.in. pracowników obiektu, a po drugie utrudnia ich wykrycie i uniemożliwia wyeliminowanie wieżyczek za pomocą broni snajperskiej. Jednakże, jeśli operator wykryje zagrożenie, to część zawierająca broń może zostać wysunięta według producenta w mniej niż pięć sekund.

Jest to znacznie tańsza alternatywa dla klasycznych systemów ochrony opartych o kamery oraz rozlokowane na terenie chronionego obiektu patrole interwencyjne. Tutaj jeden człowiek może nadzorować duży obszar i wyeliminować intruza natychmiast bez zbędnej zwłoki. Warto zaznaczyć, że nie jest to system w pełni autonomiczny i ostateczna decyzja czy strzelać należy do operatora.