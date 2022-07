Niewidoczna broń przyszłości. Wielka Brytania rozpoczyna testy bojowego lasera

Bojowy HELWS opracowany przez Raytheona korzysta z głowicy optoelektronicznej, działającej w podczerwieni i wielowidmowego systemu śledzącego MTS (Multi-Spectral Targeting System). Zapewniają one dane, potrzebne do wycelowania HEL-a (high Energy laser), czyli półprzewodnikowego lasera wysokiej energii. Cały system jest na tyle mały, że można zamontować go na niewielkich pojazdach.