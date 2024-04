Abramsy zawodzą w Ukrainie? Straty są większe niż przypuszczano

Od lat siła każdej armii jest oceniana m.in. właśnie przez pryzmat posiadanych czołgów. Wojna w Ukrainie pokazuje jednak, że na współczesnym polu bitwy nie są one tak istotne i tak niezniszczalne jak kiedyś. W ramach wsparcia z USA do Ukrainy trafiło 31 czołgów M1 Abrams. Pierwszą potwierdzoną stratę takiej maszyny odnotowano pod koniec lutego br. Na nagraniu było widać, że wybuchł magazyn amunicji . Rosjanie dość szybko kilkukrotnie powtórzyli taki sukces. W efekcie już teraz można mówić o pięciu zniszczonych amerykańskich czołgach.

"W ciągu ostatnich dwóch miesięcy siły rosyjskie zniszczyły pięć z 31 amerykańskich czołgów M1 Abrams, które Pentagon wysłał na Ukrainę jesienią ubiegłego roku" - napisał "The New York Times" powołując się na wysokiego rangą amerykańskiego urzędnika.

Co więcej, co najmniej trzy kolejne abramsy zostały uszkodzone i na jakiś czas wyłączone z udziału w wojnie.

Jak podkreślono na łamach "The New York Times", czołgi M1 Abrams ulegają rosyjskim dronom FPV (ang. first person view) łatwiej niż można było się spodziewać. Tego typu bezzałogowce uzbrojone w ładunki wybuchowe mają wartość kilkuset dolarów, podczas gdy cena czołgu M1 Abrams wynosi ok. 10 mln dolarów. Dron FPV zapewnia podgląd na żywo i pozwala kontrolującemu lot żołnierzowi wybrać najczulszy punkt czołgu. Sprawdza się też idealnie do "dobijania" czołgów porzuconych na polu bitwy (zwłaszcza, gdy pozostawiono otwarty właz do środka).