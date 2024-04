100 czołgów dla czeskiej armii. Nie tylko najnowsze Leopard 2A8

Czeska armia może liczyć na poważne wzmocnienie. Komisja Obrony Izby Deputowanych zatwierdziła zakup 76 czołgów Leopard 2A8 , do których dołączy 28 Leopardów 2A4 i wozy zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 3 .

Jak informuje Defence 24, w przypadku starszych czołgów połowę z nich Berlin przekaże bezpłatnie. Będą to prawdopodobnie pojazdy odkupione przez Niemcy od Szwajcarii w ramach akcji, której celem było wsparcie Ukrainy czołgami Leopard 2 .

Czeski zakup oznacza, że to właśnie Praga otrzyma większość z puli dostępnych w najbliższym czasie, nowych Leopardów. Dzięki temu Czechy będą miały do dyspozycji 76 czołgów Leopard 2A8 , 40 Leopard 2A4 i 30 T-72M4, czyli czeskiej modernizacji T-72 , przeprowadzonej na początku XXI wieku.

Leopard 2A8 to obecnie najnowsza wersja niemieckiego czołgu, opracowana na bazie wariantu Leopard 2A7HU przeznaczonego dla Węgier.

Czołg w tej wersji charakteryzuje się wzmocnionym opancerzeniem – głównie górnych powierzchni wieży i kadłuba - co ma poprawić ochronę przed amunicją kasetową i atakującymi z góry dronami.

Ochronę przed pociskami przeciwpancernymi zapewnia izraelski system Trophy (w wariancie EuroTrophy), zdolny do niszczenia obiektów nadlatujących z prędkością do 1,5 km/s, co w praktyce oznacza zabezpieczenie również przed częścią pocisków wystrzeliwanych np. z armat czołgowych.