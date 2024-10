Czwarta dostawa Su‑34M. Rosyjskie lotnictwo otrzymało kolejne nowe samoloty

Nowa dostawa samolotów Su-34M została przekazana rosyjskiemu lotnictwu 9 października i jest czwartą w tym roku. Jak zauważa serwis Defence 24 , w praktyce oznacza to przekazanie w sumie ośmiu samolotów , bo każda z dotychczasowych dostaw zawierała po dwa egzemplarze.

Równie skromne są dostawy innych typów maszyn – w 2024 roku rosyjski przemysł dostarczył w łącznie sześć Su-35S i Su-35SM2, a także dwa lub trzy Su-57 . Do sumy dostarczonych samolotów dodać należy także dwa zmodernizowane MiG-i 31 , jednak nie są to samoloty nowe.

Daje to łącznie 16-17 nowych samolotów bojowych w skali roku, co nie pokrywa rosyjskich strat bojowych. Te – w zależności od źródeł – wynoszą 19-40 samolotów. Strona ukraińska podaje jeszcze większą liczbę, ale dane te są uważane za mało wiarygodne. Do zniszczonych samolotów trzeba dodać także te wyłączone ze służby z powodu wyeksploatowania, jednak ich liczba nie jest znana.