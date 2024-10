To już oficjalne. Kolejny F‑16 w Ukrainie

"Holandia odgrywała wcześniej pionierską rolę, jeśli chodzi o dostawy samolotów F-16 i systemów Patriot, teraz kontynuujemy tę działalność w zakresie zaawansowanych dronów, inwestując 400 milionów euro w plan działania dotyczący bezzałogowców. Dotyczy to wszelkiego rodzaju zaawansowanych dronów, które można wykorzystać do rozpoznania, obrony i ataku. Szczególnie w powietrzu, ale także na lądzie i morzu" - zaznaczył Ruben Brekelmans.

Zdaniem polityka doświadczenia związane z rozwojem systemów bezzałogowych, które uda się zdobyć w Ukrainie, będą miały wartość dodaną także dla wysokiej jakości technologii w Holandii. "Jeśli holenderska wiedza i technologia zostaną połączone z ukraińskimi doświadczeniami na polu bitwy, zaowocuje to innowacyjnymi i skutecznymi dronami. Mogą one naprawdę zrobić różnicę na szybko zmieniającym się polu bitwy" - dodał.

Pierwsze myśliwce F-16 dotarły do Ukrainy na przełomie lipca i sierpnia. Najprawdopodobniej było to od 6 do 10 maszyn. Od tego momentu Ukraina oficjalnie potwierdziła stratę jednego egzemplarza. Maszyna najprawdopodobniej została zniszczona nie z powodu rosyjskiego ataku, a błędu popełnionego przez pilota. Warto przypomnieć, że pod koniec lipca 2024 r. brytyjski dziennik The Telegraph donosił, że wyszkolono tylko sześciu ukraińskich pilotów do latania F-16. Taka liczba przekłada się na możliwość wykonywania lotów bojowych.