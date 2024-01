Zwiększą dostawy broni do Rosji. Alarmujące słowa Ukraińca

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego odniósł się również do doniesień mówiących o kiepskiej jakości północnokoreańskich pocisków . Chociaż są one znacznie starsze i gorsze ( wykrywano np. różne prochy strzelnicze, a nawet ślady zdejmowania pokryw ) od zachodniej amunicji, nie należy bagatelizować zagrożenia. Przede wszystkim są dostarczane w bardzo dużych ilościach i w większości przypadków, mimo np. gorszej celności, i tak będą spadać na terytorium Ukrainy.

"Na pewno nastąpi wzrost dostaw broni artyleryjskiej. Tamtejsza broń nie jest zbyt nowoczesna, ale ilości, które mogą wyprodukować są dość poważne. To broń z poprzedniego stulecia, ale pocisk przyleci. Może trafić w cel z lekkim odchyleniem, ale przyleci" – podkreślił Ukrainiec.

Pjongjang dostarcza też rakiety do wyrzutni BM-21 "Grad", a na początku stycznia 2024 r. po raz pierwszy znaleziono dowody wykorzystywania przez Rosjan innej, jeszcze groźniejszej broni z Korei Północnej. Na Charków spadł pocisk balistyczny - KN-23 albo KN-24 jak wykazały analizy. To pociski balistyczne na paliwo stałe krótkiego zasięgu , co jednak w tym przypadku oznacza możliwość atakowania celów oddalonych o kilkaset km. Stosowane są tutaj głowice bojowe o masie 500 kg.