Zbadali rakietę Rosjan. Okazało się, że nie jest rosyjska

Współpraca na linii Pjongjang - Moskwa budzi wiele dyskusji od kilku miesięcy, obydwa państwa mocno się do siebie zbliżyły. Reżim Kim Dzong Una zaczął wspierać armię atakującą Ukrainę przede wszystkim pociskami kal. 122 mm i kal. 152 mm , ale teraz dokłada do tego jeszcze groźniejszą broń. Chodzi o pociski balistyczne.

O ich użyciu przez Rosjan informowali już Ukraińcy. – Co do Korei Północnej, to kilka dni temu otrzymaliśmy pierwsze dowody wykorzystania przez armię Rosji rakiet, które zostały wyprodukowane w tym kraju – mówił prokurator generalny Andrij Kostin portalowi Suspilne.

Szacuje się, że w przypadku KN-23 zasięg dochodzi do nawet 690 km. To pocisk cechujący się długością 7,5 m, średnicą 0,95 m i masą 3415 kg, z czego ok. 500 kg przypada na głowicę bojową. Wymiary KN-24 są nieco mniejsze, podobnie jak zasięg, ale waga głowicy bojowej pozostaje zbliżona do tej z KN-23.