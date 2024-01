Pomoc z nieoczekiwanej strony. Malutki kraj z Azji ma 100 czołgów dla Ukrainy

Pierwsze informacje dotyczące potencjalnego transferu czołgów M-84AB do Ukrainy pojawiły się już na początku stycznia br. Teraz są rozpowszechniane w mediach społecznościowych na znacznie szerszą skalę. Łącznie ze zdjęciami pokazującymi transport najprawdopodobniej tego typu czołgów (oceniany jest kształt oraz specyficzny pustynny kamuflaż) przemierzający południe Europy.

Chociaż czołgi M-84AB mogące pojawić się naprzeciw Rosjan pochodzą z Kuwejtu, ich historia nie kończy się na tym kraju. To eksportowy wariant zmodernizowanego czołgu podstawowego II generacji, który w latach 1979-1983 zjeżdżał z taśm produkcyjnych zakładów w nieistniejącym już kraju - Jugosławii. Był produkowany na licencji radzieckiego czołgu T-72 M.

Zastosowano w nim przede wszystkim nowy (krajowy) system kierowania ogniem i celowniki laserowe oraz nieco lepsze opancerzenie i silnik o mocy 1000 KM. Większość innych najważniejszych podzespołów pozostała jednak bez zmian. W efekcie mierzący prawie 9 m długości M-84AB dysponuje armatą gładkolufową kal. 125 mm oraz karabinami maszynowymi kal. 7,62 mm oraz kal. 12,7 mm. We wnętrzu mieści się 3-osobowa załoga, która może rozpędzić tę maszynę do maksymalnie ok. 68 km/h.