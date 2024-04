Znaleźli to na polu. Nie tam miała spaść

Tym razem Rosjanie pokazali kolejny dowód świadczący o tym, iż ich rakiety nadal nie są w pełni sprawne. Mowa o znalezionym w okolicach Wołgogradu (ok. 360 km w linii prostej od granicy z Ukrainą) pocisku Ch-101. To jednocześnie jedna z popularniejszych broni, którą armia agresora wykorzystuje do ataków wymierzonych w kierunku Ukrainy. Wrak rakiety – jak widać na zdjęciach – spadł na jednym z pól.

Wspomniana rakieta Ch-101, którą mógł znaleźć jeden z mieszkańców wsi w obwodzie wołgogradzkim, to amunicja produkowana seryjnie od lat 2010-2011. Z tego powodu jest to obecnie jedna z najnowszych konstrukcji, którą regularnie wykorzystują Rosjanie. Wynika to przede wszystkim z jej skuteczności – Ch-101 powstała bowiem jako broń trudna do wykrycia (o zdolnościach stealth), co jest zasługą konstrukcji opartej o spłaszczony kadłub (opływowa budowa).