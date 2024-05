Armia rosyjska korzysta z irańskich dronów od samego początku konfliktu w Ukrainie. Najczęściej na niebie nad Ukrainą pojawiają się Shahedy-136 , które regularnie atakują pozycje obrońców. Nie są to jedyne irańskie konstrukcje, których Rosjanie używają do ostrzałów. W arsenale armii agresora znajdują się też m.in. drony Mohajer-6, a jeden z nich po raz pierwszy spadł na terytorium Rosji.

Wspomniany dron Mohajer-6 to jednak rzadkość , której udokumentowane zniszczenia pojawiły się od początku wojny w Ukrainie tylko dwa razy. Za pierwszym razem zestrzelili go Ukraińcy, natomiast w drugim incydencie irański bezzałogowiec został zestrzelony na Krymie, najprawdopodobniej na skutek bratobójczego ognia.

Długość tego drona produkowanego od 2018 r. to 7,5 m, natomiast rozpiętość jego skrzydeł sięga 10 m. Jet to więc stosunkowo duży bezzałogowiec, który może przenosić ładunek o masie do 150 kg. Napędzany jest 4-suwowym silnikiem spalinowym (austracka jednostka Rotax 914 lub irańska HESA), który rozpędza konstrukcję do prędkości maksymalnej 200 km/h (przelotowa wynosi 130 km/h).