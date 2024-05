Blamaż Rosjan. Znów zrzucili u siebie bombę

Tego typu incydenty nasiliły się od początku 2024 r., co zdaniem analityków może mieć związek ze wzrostem tempa produkcji broni oraz niewystarczająco skutecznej kontroli jakości nowo produkowanej amunicji. W ciągu ostatnich miesięcy do sieci trafiały liczne zdjęcia przedstawiające "zagubione" rakiety, w tym m.in. Ch-35, która spadła w Federacji Rosyjskiej . Nie brakowało też przypadkowych zrzutów na własny kraj Kalibra oraz bomby OFAB-250 .

Najprawdopodobniej i tym razem była to bomba FAB. Jest to bowiem najpopularniejsza broń tego typu wykorzystywana przez Rosjan do bombardowań Ukrainy. Jednocześnie to FAB spadł kilka dni wcześniej, bo 4 maja, w Biełgorodzie , natomiast 3 maja ta sama amunicja spadła na rosyjską wieś Krutoi Log.

Druga z nich, FAB-500, to leciwa konstrukcja, z zastosowaniem której pierwsze bombardowanie przeprowadzono jeszcze w 1943 r. Długość pojedynczej bomby tego typu przekracza 2 m (w podstawowym wariancie), natomiast średnica to niespełna 40 cm. Na głowicę bojową przypada zaś w zależności od wersji od ok. 200 do 300 kg. Wybuch FAB-500 skutkuje powstaniem krateru o średnicy do 12 m oraz głębokości 4 m. Warto wspomnieć też, że FAB-500 posłużył Rosjanom do stworzenia nowocześniejszej bomby KAB-500, która jest odpowiednikiem amerykańskich GBU-15.