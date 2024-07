Zmienili rząd. Szybko wyjaśnili, co z bronią dla Ukrainy

"Być może doszło do zmiany rządu, ale Wielka Brytania jest zjednoczona dla Ukrainy. Jako nowy sekretarz obrony dopilnuję, abyśmy ożywili wsparcie Wielkiej Brytanii poprzez zwiększenie dostaw niezbędnej pomocy wojskowej - powiedział John Healey, brytyjski sekretarz obrony.

Nowy pakiet pomocowy z Wielkiej Brytanii dla Ukrainy

Nowy pakiet wsparcia został ogłoszony po spotkaniu, jakie John Healey wspólnie z brytyjskim ministrem obrony odbyli z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazano, na front zostanie wysłanych przede wszystkim więcej samobieżnych dział artyleryjskich AS90 oraz części zamienne do egzemplarzy, które przekazano Ukrainie już wcześniej.

Poza tym armia obrońców może spodziewać się transferu amunicji kal. 12,7 mm, 90 przeciwpancernych pocisków kierowanych Brimstone, 50 małych łodzi do operacji rzecznych oraz pojazdów technicznych do usuwania min i budowania fortyfikacji.

Z relacji ukraińskich żołnierzy można było dowidzieć się, że armatohaubice AS-90 okazały się jednym z bardzo przydatnych sprzętów. To stosunkowo nowoczesna broń, która została przyjęta do uzbrojenia brytyjskiej armii w 1992 r. Wykorzystywane jest tutaj działo kal. 155 mm (o długości lufy 39 kalibrów), czyli dedykowane standardowym pociskom NATO. Zasięg rażenia przy wykorzystaniu standardowych pocisków to ok. 25 km, ale przy pociskach z dopalaczem rakietowym możliwe jest sięgnięcie celów oddalonych o nawet 30 km.

AS-90 mierzy 9,7 m długości oraz ponad 3 m szerokości. Armatohaubica jest napędzana silnikiem wysokoprężnym Cummins VTA 903T-660 o mocy ok. 650 KM, który pozwala na rozpędzenie jej do prędkości maksymalnej ok. 60 km/h. Do obsługi brytyjskiej maszyny potrzebna jest 5-osobowa załoga, na którą składają się dowódca, celowniczy, dwóch ładowniczych oraz kierowca.

Kolejne Storm Shadow w drodze do Ukrainy

John Healey potwierdził również, iż polecił podległym urzędnikom, aby upewnili się, że obiecany w kwietniu pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy zostanie przyspieszony i dostarczony w komplecie w ciągu najbliższych 100 dni. To ważne, ponieważ chodzi o największy brytyjski pakiet pomocowy dla Ukrainy w historii, w składzie którego znalazły się m.in. pociski manewrujące dalekiego zasięgu Storm Shadow.

Są wykonane w technologii stealth i mogą osiągać prędkość ok. 0,9 Ma. Posiadają ważące ok. 450 kg głowice bojowe BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge). Dzięki Storm Shadow Ukraińcy są w stanie zadawać duża straty Rosjanom, to właśnie te brytyjskie pociski manewrujące posłużyły m.in. do ataków na Krym i okręty Floty Czarnomorskiej.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski