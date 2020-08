Ziemia nie krąży wokół Słońca? Naukowcy udostępnili wyjątkowy film

Powszechnie wiadomo, że Słońce jest centrum Układu Słonecznego, a wszystkie planety i inne ciała niebieskie, krążą wokół niego. Japońscy naukowcy z JAXA udowadniają, że nie jest to do końca prawda, co pokazali na udostępnionym nagraniu.

Ziemia, inne planety i Słońce krążą wokół jednego punku w Układzie Słonecznym (NASA)