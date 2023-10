Zestrzelony Super Flanker znaleziony. Rosjanie mogą "podziwiać" swoje dzieło

Su-35 to samolot, który konstrukcyjnie wywodzi się od myśliwca Su-27. Został wprowadzony do służby w 2014 r. Jest to ciężki, dwusilnikowy myśliwiec przewagi powietrznej o masie 19 ton, dostosowany też do przeprowadzania ataków na cele naziemne lub nawodne. Jego uzbrojenie składa się z działka GSz-30-1 kal. 30 mm i bogatego arsenału przenoszonego na 12 węzłach podwieszeń.