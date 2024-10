Wysłali na front 70‑letnie transportery. Ukraińcy powiedzieli, ile są warte

Ok, rozumiem

Transportery opancerzone M113 to konstrukcje, których historia sięga lat 50. XX wieku. Brały udział m.in. w wojnie w Wietnamie, podczas której były wykorzystywane przez armię Stanów Zjednoczonych. Weszły jednak do użytku także w armiach wielu innych państw, które obecnie znajdują się w gronie sojuszników Ukrainy. W efekcie Kijów otrzymał już kilkaset transporterów opancerzonych M113, co sprawiło, że jest to jeden z najliczniej reprezentowanych zachodnich wozów w armii ukraińskiej.

Ukraińcy ocenili transportery opancerzone M113

Transportery opancerzone M113 są wykorzystywane przez Ukraińców przede wszystkim do przewożenia żołnierzy i sprzętu, a także do ewakuacji rannych z pola bitwy. We wnętrzu tego pojazdu mieści się maksymalnie 11 osób, załogę stanowią natomiast dwie kolejne.

Członkowie ukraińskiej załogi transportera opancerzonego M113 podkreślają, że do jego atutów trzeba zaliczyć dobre radzenie sobie w terenie, a także dużą prędkość maksymalną. Konstruktorzy zastosowali tu silnik o mocy 275 KM, który wedle oficjalnej specyfikacji pozwala na rozwijanie prędkości do maksymalnie 65 km/h. Jeden z Ukraińców twierdzi jednak, że rozpędza te amerykańskie wozy do nawet 75 km/h. Ich atutem są też zdolności amfibijne (pokonywanie akwenów).

Opancerzenie nie zapewnia wysokiego poziomu ochrony, ale jest to pokłosie dużego wieku tych wozów. Wśród dokuczających im wad transporterów opancerzonych M113 Ukraińcy wymieniają przede wszystkim bardzo głośną pracę silnika, a także dość często pojawiające się awarie związane z elementami gąsienicowej trakcji i silnika.

Są to jednak konstrukcje o dość prostej budowie i część awarii udaje się dość szybko usuwać (o ile nie brakuje części zamiennych). Podobne opinie już wcześniej wyrażali inni ukraińscy żołnierze, którzy zauważyli, że amerykańskie transportery mają pewne podobieństwa do popularnych kombajnów do zboża i wielu ukraińskich mechaników szybko opanowało budowę transporterów opancerzonych M113, chociaż nigdy wcześniej nie obcowali ze sprzętem wojskowym.

