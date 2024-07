Zawróciły z Ukrainy i pojawiły się blisko Polski. Rosyjskie drony zbłądziły?

Shahed-136 i Shahed-131 to drony, które Rosjanie wykorzystują niemal od początku inwazji na Ukrainę. Są produkowane przez Iran na bardzo dużą skalę. Ich budowa oraz możliwości sprawiają, że Rosjanie używają tych bezzałogowców nie tylko przeciwko ukraińskim żołnierzom i ich sprzęcie, ale także do ataków na ukraińskie miasta i cywilów. Z tego względów często mówi się o tych dronach, że stały się narzędziami terroru w rękach Rosjan.

Shahed-136 cechuje się długością ok. 3,5 m oraz rozpiętością skrzydeł wynoszącą 2,5 m. Jest w stanie rozpędzić się do prędkości 185 km/h. Przenosi głowicę bojową o masie ok. 40 kg. Shahed-131 to mniejsza wersja tego drona kamikadze. Ma podobną konstrukcję, ale rozpiętość skrzydeł zmniejszono tu do 2,2 m. Shahed-131 jest też krótszy i może przenosić głowicę bojową ważącą maksymalnie 10-15 kg.