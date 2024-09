Zastanawiająca decyzja kraju NATO. Ściągają do siebie militarny złom

Bardzo prawdopodobne, że największą część umowy będą stanowiły AAVP-7A1, czyli najpopularniejsze warianty tych gąsienicowych amfibii, które służą do transportu żołnierzy podczas operacji desantowych. AAVP-7A1 mierzy prawie 8 m długości, 3,2 m szerokości i 3,1 m wysokości kadłuba. Jednocześnie cechuje się wagą ok. 23 ton.

Na pokładzie każdego takiego wozu mieści się do 25 żołnierzy oraz trzech członków załogi. Na lądzie AAVP-7A1 rozpędza się do 70 km/h, w wodzie do ok. 13 km/h.