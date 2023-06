Sąsiad Ukrainy się zbroi. Wyda fortunę na pojazdy opancerzone

Z informacji podawanych przez miejscowe media wynika, że na zakup 1059 pojazdów opancerzonych rumuński rząd jest w stanie przeznaczyć kwotę ok. mld dolarów. To jeden z największych przetargów wojskowych w historii tego kraju, a zarazem wyraźna sugestia, że przystąpią do niego tylko większe firmy, które dysponują zasobami pozwalającymi dostarczyć tak duża liczbę wozów oraz będą w stanie spełnić dodatkowe wymagania.