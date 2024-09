Mocarstwo daje zielone światło. F‑35A dla kolejnego kraju NATO

F-35A to myśliwiec wielozadaniowy o charakterystyce stealth (obniżonej wykrywalności w locie). Mierzy ponad 15 m długości i prawie 11 m rozpiętości skrzydeł. Jest w stanie osiągać prędkość 1,8 Ma (ponad 2000 km/h) i operować na pułapie do 15 m.

Standardowe uzbrojenie stanowi tu działko strzeleckie kal. 25 mm, ale F-35A jest dostosowany również do przenoszenia uzbrojenia podwieszanego (o masie do 8 t). Mogą stanowić je pociski AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder lub AIM-132 ASRAAM oraz bomby kasetowe bądź kierowane. Jednocześnie jest to myśliwiec przystosowany do walki elektronicznej.