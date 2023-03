Marines wycofują amfibie AAV7. Mają zakaz pływania, ale Grecja chce je kupić

Zakaz pływania to następstwo wypadku, do jakiego doszło w 2020 roku, kiedy to podczas ćwiczeń jeden z pojazdów zaczął tonąć 1,5 km od brzegu. Śmierć poniosło wówczas 9 osób, a sam wypadek zakończył się poważnym skandalem, związanym z niewłaściwym przygotowaniem żołnierzy do ćwiczeń. Choć oficjalne wnioski z przeprowadzonego śledztwa nie obarczają winą za wypadek samej konstrukcji, to od 2021 roku amerykańscy żołnierze mają zakaz korzystania z AAV7 w roli amfibii.