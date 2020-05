Zapierające dech zdjęcia Jowisza. Ujawniają tajemnicę szalejących burz

Na zdjęciach zarejestrowano także słynną ciemną plamę Jowisza - obszar, którego natury długo nie potrafili wyjaśnić badacze. Nowe zdjęcia pozwoliły im lepiej zrozumieć to zjawiska. Kiedy porównano oba obrazy, świecący łuk podczerwony starannie dopasował się do cienia optycznego, co dowiodło głębokiego pęknięcia w wirujących chmurach.

Planetolodzy uważają, że ma to związek z tym, jak Słońce ogrzewa obie planety. Na Jowiszu, który jest znacznie dalej od Słońca, równikowe ocieplenie jest łagodniejsze, stabilizując górną atmosferę. Badacze są zdania, że to właśnie przyczyna nasilonych burz na biegunach, do których to ciepło nie dociera.