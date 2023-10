Rzeczywistość wojenna. Pluszowy miś w nietypowej roli

Ponadto podparcie jest przydatne jeśli strzelec ma przez godziny obserwować dany teren, co niweluje zmęczenie. Co więcej, nawet najmniejszy ruch podczas strzału negatywnie wpływa na celność i dlatego wygodna pozycja strzelecka jest bardzo ważna.

Karabiny Accuracy International AWM to wersja z lat. 90. XX wieku karabinu Arctic Warfare przystosowana do wykorzystywania nabojów Magnum pozwalających na rażenie celów na dystansie przekraczającym 1 km. Mowa tutaj o amunicji kal. 7,62x67 mm (.300 Winchester Magnum) bądź 8,6x70 mm (.338 Lapua Magnum), z czego pierwszy pozwala zwalczać cele na dystansie ponad 1 km, a drugi nawet na ponad 1,5 km.

Co więcej, ze względu na ogromną energię kinetyczną pocisków ochrony przed nimi nie zapewnią nawet najlepsze płyty balistyczne świata stosowane w kamizelkach kuloodpornych. W praktyce oznacza to, że każde trafienie jest śmiertelne, co zresztą przeniesiono do popularnego CS:GO, gdzie policyjny wariant AWP oznacza zgon gracza.