X-59 QueSST to przyszłość lotnictwa. Lockheed Martin prezentuje nowy samolot

X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology) to eksperymentalny samolot, budowany przez koncern Lockheed Martin wspólnie z NASA od 2019 roku. Nietypowa konstrukcja powstała w celu badania zjawiska gromu dźwiękowego i rozwiązań, które pozwolą na jego ograniczenie.

Zjawisko to, obok wysokich kosztów, było jedną z przyczyn ograniczeń w rozwoju pasażerskiego lotnictwa naddźwiękowego, który ograniczył się do dwóch produkowanych seryjnie, rejsowych maszyn w postaci Concorde'a i Tu-144 .

X-59 ma pomóc rozwiązać ten problem. Maszyna została zbudowana tak, aby podczas lotu z prędkością naddźwiękową poziom hałasu był jak najmniejszy. Z tego powodu kabina jest zagłębiona w kadłubie i pilot nie ma bezpośredniej widoczności do przodu przez owiewkę kokpitu. Widok sprzed samolotu jest przekazywany do wnętrza kabiny przez kamery, stanowiące część układu o nazwie eXternal Visibility System.

W X-59 zastosowano również specjalnie ukształtowane przednie usterzenie, którego zadaniem jest rozpraszanie fali uderzeniowej generowanej przez lecący samolot. Maksymalnemu wyciszeniu podporządkowano także konstrukcję kadłuba, który – wraz z wlotem powietrza – jest ukształtowany tak, by odbijać fale dźwiękowe i nie kierować ich w stronę ziemi.

Maszyna ma 29 metrów długości, 9 metrów rozpiętości skrzydeł i w konfiguracji gotowej do lotu waży niecałe 15 ton. Jej prędkość maksymalna to ok. Mach 1,5, ale niewiele niższa od maksymalnej jest prędkość przelotowa, sięgająca Mach 1,42.