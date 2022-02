Naddźwiękowy i cichy. NASA testuje samolot X-59

Zredukowanie tzw. gromu dźwiękowego sprawi, że samolot nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko naturalne i ludzi. Hałas generowany przez X-59 ma być podobno na tym samym poziomie, co trzaśnięcie drzwiami samochodowymi z odległości 6 metrów. Pierwszy lot testowy maszyny jest planowany jeszcze w tym roku. Wśród chętnych do jego obycia znalazł się m.in. Buz Aldrin, czyli jeden z pierwszych ludzi na Księżycu.

Według NASA samolot będzie latać na wysokości 17 km nad poziomem morza z prędkością Mach 1,24 (ok. 1512 km/h). Oznacza to, że X-59 będzie mógł pokonać dystans z Warszawy do Nowego w ok. 4,5 godziny (wliczając start maszyny oraz obniżenie prędkości podczas lądowania trwałoby to naturalnie odrobinę dłużej). Obecnie lot na tym odcinku trwa średnio 9 godzin, a więc dwa razy dłużej.