Rosyjskie czołgi na językach. Wtedy ma ich zabraknąć w magazynach

Musienko uważa, że Rosja ma wystarczająco dużo czołgów, aby prowadzić ofensywę jeszcze w 2025 r., natomiast w kolejnych latach zaczną pojawiać się problemy magazynowe. – Jeśli chodzi o stany magazynowe, Rosja ma ich wystarczająco dużo na 2025 rok i to wszystko . W 2026 roku nie będzie już czego magazynować, nie będzie tam żadnych czołgów – twierdzi. Oznacza to, że problemy w rosyjskim arsenale to kwestia kolejnych kilkunastu miesięcy – zdaniem ukraińskiego eksperta.

Do czasu pozbycia się zapasów magazynowych Federacja Rosyjska ma natomiast przykładać największą uwagę do budowy czołgów T-90M Proryw. Według ukraińskich ekspertów Rosjanie chcą w całym 2024 r. wyprodukować łącznie 149 maszyny tego typu i to właśnie one mają stanowić największe zagrożenie dla obrońców w kolejnych miesiącach.