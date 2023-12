Wymieniają sprzęt poradziecki. Zastąpi go system rozsławiony w Ukrainie

Systemy FGM-148F Javelin to dzieło z lat. 90. XX wieku będące bronią typu "odpal i zapomnij" co pozwala użytkownikowi natychmiast po odpaleniu się ukryć, co bardzo zwiększa jego bezpieczeństwo. W przypadku starszych systemów pokroju np. TOW-2 strzelec musi do chwili trafienia naprowadzać pocisk, co przy np. zasięgu około 4 km trwa nawet około 20 sekund i daje celowi czas na reakcję w postaci ostrzelania pozycji wyrzutni.