Rosjanie strzelają do statków dla zabawy. Ofiarą mógł być statek z Turcji

Tym razem w sieci pojawiło się nagranie dwóch Rosjan strzelających z ppk 9K113 Konkurs do statku zacumowanego w chersońskim porcie. Co prawda Clash Report twierdzi, że użyte ppk to 9K111 Fagot, ale to 9K113 Konkurs. Obydwa systemy wyglądają bardzo podobnie, ale warto zwrócić uwagę na wyraźne zgrubienie w tylnej części tuby zawierającej pocisk, które jest charakterystyczne dla systemu 9K113 Konkurs.