Wyeliminował dwóch Rosjan. Snajperowi wystarczył jeden strzał

Ukraińcy korzystają ponadto z zasobów lokalnego przemysłu. Od 2018 r. do armii trafiają samopowtarzalne karabiny UR-10 firmy Zbroyar, które mają zastąpić wysłużone SWD. Jest to w zasadzie, jak pisał Przemysław Juraszek, lokalnie wytwarzany wariant karabinu Armalite AR-10. Broń wykorzystuje zachodnią amunicję kal. 7,62x51 mm w standardzie NATO, co pozwala razić cele na dystansie do 1 km.