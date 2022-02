Ukraińskie uzbrojenie. Snajperzy i jednostki specjalne

Podczas długotrwałych walk na wschodzie kraju ukraińscy snajperzy oraz strzelcy wyborowi przeszli bardzo długą drogę od karabinów SVD do znacznie nowszego uzbrojenia.

Należy jednak zaznaczyć, że karabiny SVD (~1,5-2 MOA przy użyciu dobrej amunicji) wprowadzone do służby w 1963 r., wciąż są groźną bronią mogącą razić cele na dystansach 600-700 m, ale celownik ze stałym czterokrotnym przybliżeniem jest już niewystarczający.

Zadania snajperskie wymagają znacznie większej precyzji (0,5-1 MOA), a do strzelania powyżej 1 km potrzebna już jest broń najlepiej w kalibrze .338 Laupa Magnum (8,6x70 mm) bądź .50 BMG (12.7x99 mm NATO). Większość dostarczonych karabinów w ramach pomocy międzynarodowej stanowiły konstrukcje amerykańskie w postaci np. znanych wielkokalibrowych karabinów Barrett M82A1.

Tych może być jeszcze więcej, ponieważ 18 lutego holenderskie ministerstwo obrony poinformowało o dostawie na Ukrainę partii sprzętu obejmującego m.in. 100 karabinów snajperskich. Mowa tutaj najpewniej o wielkokalibrowych Barrett M82A1, ale mogą to być też karabiny od Accuracy International wykorzystywane też przez m.in. nasze jednostki specjalne.

AXMC to bardzo lekka konstrukcja jak na karabin z 27-calową (686 mm) lufą ważąca 6,8 kg (bez amunicji), a AX308 to jeszcze lżejsza platforma z 24-claową (610 mm) o masie 6,2 kg.

Ostatnim jest lokalny przemysł, który produkuje dużo, czasem nawet bardzo niecodziennych rozwiązań. W przypadku strzelców z jednostek ochotniczych dochodzi nawet do modernizacji karabinów Mosin pamiętających jeszcze czasy carskie , ale do armii ukraińskiej od 2018 roku trafiają karabiny UR-10, zastępując wysłużone SVD. Firma prowadzi także prace nad karabinem powtarzalnym Z-008.

Samopowtarzalne karabiny UR-10 produkowane przez firmę Zbroyar to w istocie lokalnie wytwarzany wariant karabinu Armalite AR-10 wykorzystujący zachodnią amunicję kal. 7,62x51 mm NATO mogący razić cele na dystansie do 1 km. Broń wykorzystuje system gazowy z bezpośrednim odprowadzaniem gazów prochowych na suwadło, przez co wymaga trochę więcej troski niż SVD.