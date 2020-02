Wuhan. Prawie 8000 ofiar wirusa na całym świecie - coraz więcej śmiertelnych [Mapa koronawirusa]

Mapa zakażenia koronawirusem 2019-nCoV z Wuhan pokazuje kolejne przypadki zachorowań poza Chinami. Chorzy pojawili się w kolejnych krajach Europy.

30 stycznia o godz. 7:00 interaktywna mapa śledząca liczbę ofiar wirusa z Wuhan pokazała ponad 7780 potwierdzonych przypadków zakażenia. Śmiertelność z powodu wirusa wzrosła a liczba zgonów wzrosła do 170, podczas, gdy liczba wyleczonych przypadków wciąż utrzymuje się na poziomie 130 osób.

Wirus obecny już jest w każdym regionie Chin. Niepokojąco wygląda ścieżka rozpowszechniania się wirusa po Europie. Pierwsze przypadki zachorowań potwierdzono kilka dni temu we Francji i Niemczech. Teraz na mapie na czerwono świecą się również punkty w Finlandii. Specjaliści są zdania, że to kwestia czasu zanim wirus dotrze do Polski.